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55 минут назад

Кудерметова в трёх сетах уступила украинке Калининой и покинула турнир в Дубае

Чемпионат.comиещё 5

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Украины Ангелины Калининой (33-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на первом корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Кудерметова проиграла украинке Калининой и покинула турнир в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кудерметова уступила сопернице со счётом 3:6, 7:5, 5:7. Россиянка выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. На счету Ангелины Калининой четыре эйса, восемь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что Кудерметова проигрывала 3:6, 2:5, однако во второй партии смогла взять пять геймов кряду. В решающем сете соперницы также несколько раз обменивались брейками.

В следующем круге Ангелина Калинина встретится со своей соотечественницей Даяной Ястремской.

Теннис,Ангелина Калинина,Вероника Кудерметова,Даяна Ястремская,
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