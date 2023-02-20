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17 минут назад

Медведев: в Роттердаме никогда не ощущал неуважения к себе

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему любит играть на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды).

Медведев: в Роттердаме никогда не ощущал неуважения к себе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это был очень тяжелый матч, особенно психологически для нас обоих. Во втором сете мне стало понятно, что что-то не работает и нужно что-то поправить. Я стал играть чуть более атакующе, и это сработало. Я рад победить в Роттердаме, мне нравится приезжать в Нидерланды, нравится местная публика. Никогда не ощущал никакого неуважения к себе — суператмосфера, отличные болельщики», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Даниил Медведев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В Чемпионской гонке ATP россиянин располагается на седьмой позиции. На турнире в Роттердаме он победил впервые в карьере.

Теннис,Даниил Медведев,
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