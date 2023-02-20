Медведев: в Роттердаме никогда не ощущал неуважения к себе

«Это был очень тяжелый матч, особенно психологически для нас обоих. Во втором сете мне стало понятно, что что-то не работает и нужно что-то поправить. Я стал играть чуть более атакующе, и это сработало. Я рад победить в Роттердаме, мне нравится приезжать в Нидерланды, нравится местная публика. Никогда не ощущал никакого неуважения к себе — суператмосфера, отличные болельщики», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.