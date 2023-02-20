Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

Президент АТР: три поколения борются за титулы в теннисе

Чемпионат.com

Президент ATP Андреа Гауденци порассуждал на тему смены поколений в мужском теннисе.

Президент АТР: три поколения борются за титулы в теннисе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я действительно считаю, что теннис — фантастическая игра. Как известно, мы переживали разные поколения от Виласа, Борга, Макинроя, Виландера, Беккера до Агасси и Сампраса. Все говорили, что будет большой разрыв после Агасси и Сампраса, которые были очень, очень популярны в 90-х, когда я играл. Затем мы знакомимся с Рафой, Роджером и Новаком, которые бьют все рекорды. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что кто-то сможет выиграть больше турниров «Большого шлема», чем Сампрас (14. — Прим. ред.), а за последние 15 лет у нас есть три игрока, превзошедших это достижение. Я думаю, что мы находимся в отличном положении, потому что у нас есть старое поколение, Рафа и Новак все еще играют, и новое поколение, которое мы называем NextGen, ЯнниЯнник Синнер, Карлос Алькарас, Хольгер Руне. Я думаю, у нас также есть прекрасное «серединное» поколение: Оже-Альяссим, Медведев, Циципас. Все эти ребята являются большими личностями. Я думаю, что лучше и быть не может, потому что три поколения, очевидно, борются за самые важные титулы в теннисе», — приводит слова Гауденци ge.globo.com.

Теннис,Хольгер Руне,Янник Синнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий