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1 час назад

Соболенко обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Betassistиещё 7

Белоруске пришлось постараться.

Соболенко обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Фото: ChampionatChampionat

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-100 в Дубае (ОАЭ). Вторая ракетка мира в матче третьего круга обыграла Елену Остапенко из Латвии.

Их встреча продолжалась 1 час 42 минуты и закончилась победой Соболенко со счётом 2:6, 6:1, 6:1.

Представительница Беларуси сделала пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Её соперница, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Соболенко станет победитель матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Петра Квитова (Чехия).

Теннис,Арина Соболенко,Петр Квитов,Елена Остапенко,
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