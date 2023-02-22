Соболенко обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Белоруске пришлось постараться.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-100 в Дубае (ОАЭ). Вторая ракетка мира в матче третьего круга обыграла Елену Остапенко из Латвии.
Их встреча продолжалась 1 час 42 минуты и закончилась победой Соболенко со счётом 2:6, 6:1, 6:1.
Представительница Беларуси сделала пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Её соперница, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей Соболенко станет победитель матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Петра Квитова (Чехия).