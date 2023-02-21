Рублев высказался о новом рекорде Джоковича

«В принципе возможно, что в возрасте 35 лет он всё ещё может быть лучшим игроком мира и бить рекорды. Если вы делаете всё правильно, то сможете выступать на самом высоком уровне. Возраст неважен. Меня это не удивляет», — сказал Рублёв на пресс-конференции.