Джокович полностью восстановился от травмы и сыграет на турнире в Дубае

«Я на 100% восстановился после травмы и приближаюсь к лучшей форме. Я ещё не на уровне, но уже обнадеживает. Вместе с командной приняли решение принять участие на турнире в Дубае. Цели всегда самые высокие», — приводит слова Джоковича Sportklub.