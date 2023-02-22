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42 минуты назад

Новак Джокович сообщил, что полностью восстановился от травмы и сыграет на турнире в Дубае

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сообщил о том, что восстановился от травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии в начале года.

Джокович полностью восстановился от травмы и сыграет на турнире в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я на 100% восстановился после травмы и приближаюсь к лучшей форме. Я ещё не на уровне, но уже обнадеживает. Вместе с командной приняли решение принять участие на турнире в Дубае. Цели всегда самые высокие», — приводит слова Джоковича Sportklub.

Турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

На своём последнем турнире Australian Open Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема».

Теннис,Новак Джокович,
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