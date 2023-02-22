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1 час назад

Рублёв обыграл Грикспура и вышел в третий круг турнира в Дохе

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Россиянин победил в трёх партиях.

Рублев обыграл Грикспура и вышел в третий круг турнира в Дохе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл нидерландца Таллона Грикспура в матче второго круга турнира в Дохе (Катар).

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой Рублёва в трёх сетах со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6).

Россиянин сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести. Грикспур выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейка из пяти.

В третьем круге Рублёв встретится с чешским спортсменом Иржи Лехечкой.

Позже 22 февраля свой матч во втором раунде турнира в Дохе проведёт россиянин Даниил Медведев. Его соперником стане представитель Великобритании Лиам Броди.

Соревнования продлятся до 26 февраля.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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