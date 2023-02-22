Рублев обыграл Грикспура и вышел в третий круг турнира в Дохе

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой Рублёва в трёх сетах со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6).

Россиянин сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести. Грикспур выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейка из пяти.