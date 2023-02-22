Рублев обыграл Грикспура и вышел в третий круг турнира в Дохе

Россиянин победил в трёх партиях.
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл нидерландца Таллона Грикспура в матче второго круга турнира в Дохе (Катар).
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой Рублёва в трёх сетах со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6).
Россиянин сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести. Грикспур выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейка из пяти.
В третьем круге Рублёв встретится с чешским спортсменом Иржи Лехечкой.
Позже 22 февраля свой матч во втором раунде турнира в Дохе проведёт россиянин Даниил Медведев. Его соперником стане представитель Великобритании Лиам Броди.
Соревнования продлятся до 26 февраля.