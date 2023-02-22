Касаткина назвала злой критику со стороны Мыскиной

Теннисистка сомневается, что вице-президент ФТР может так говорить.
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала слова Анастасии Мыскиной. Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Мыскина негативно отозвалась об отношениях Касаткиной с тренером.
Сама Касаткина сообщила, что завершила сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом. Теперь она начала работать с Флавио Чиполлой.
Примечательно, что о расставании с тренером Касаткина сообщила на YouTube-канале своей подруги фигуристки Натальи Забияко.
Мыскина на YouTube-канале «Больше!» назвала поведение Касаткиной «непонятным заигрыванием с аудиторией». Также она раскритиковала влог Забияко и Касаткиной, заявив, что девушки вечно едят бургеры и обсуждают, кто сколько съест.
«Вероятно, Анастасия права, влог у нас не самый интересный, да и в теннис я сейчас играю не очень хорошо. Это понятно. Но может ли вице-президент ФТР с таким негативом и злостью говорить о своих игроках?» — написала Касаткина в соцсетях.