Касаткина назвала злой критику со стороны Мыскиной

«Вероятно, Анастасия права, влог у нас не самый интересный, да и в теннис я сейчас играю не очень хорошо. Это понятно. Но может ли вице-президент ФТР с таким негативом и злостью говорить о своих игроках?» — написала Касаткина в соцсетях.