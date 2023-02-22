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1 час назад

Касаткина назвала злой критику со стороны Мыскиной

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Теннисистка сомневается, что вице-президент ФТР может так говорить.

Касаткина назвала злой критику со стороны Мыскиной
Фото: РБКРБК

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала слова Анастасии Мыскиной. Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Мыскина негативно отозвалась об отношениях Касаткиной с тренером.

Сама Касаткина сообщила, что завершила сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом. Теперь она начала работать с Флавио Чиполлой.

Примечательно, что о расставании с тренером Касаткина сообщила на YouTube-канале своей подруги фигуристки Натальи Забияко.

Мыскина на YouTube-канале «Больше!» назвала поведение Касаткиной «непонятным заигрыванием с аудиторией». Также она раскритиковала влог Забияко и Касаткиной, заявив, что девушки вечно едят бургеры и обсуждают, кто сколько съест.

«Вероятно, Анастасия права, влог у нас не самый интересный, да и в теннис я сейчас играю не очень хорошо. Это понятно. Но может ли вице-президент ФТР с таким негативом и злостью говорить о своих игроках?» — написала Касаткина в соцсетях.

Теннис,Флавио Чиполла,Наталья Забияко,Дарья Касаткина,Анастасия Мыскина,
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