"Он легенда": Медведев о финале с Мареем

"Матч с Оже Аляссимом был очень близким, он проходил на высоком уровне. На два сета мы потратили два часа. То, что Маррей сделал на этой неделе, невероятно. В финале я должен быть на высоте, бороться от первого до последнего очка, чтобы попытаться победить его. Он — легенда. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, не только здесь, но и в целом. Это удивительно видеть. Он сражается. Я рад встретиться с ним в финале", - передает слова Медведева официальный сайт ATP.