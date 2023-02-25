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51 минуту назад

Медведев о финале с Мареем: это удивительно видеть, он легенда

Газета.Ruиещё 3

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с представителем Великобритании Энди Мареем в финале турнира в Дохе (Катар).

"Он легенда": Медведев о финале с Мареем
Фото: ТАССТАСС

"Матч с Оже Аляссимом был очень близким, он проходил на высоком уровне. На два сета мы потратили два часа. То, что Маррей сделал на этой неделе, невероятно. В финале я должен быть на высоте, бороться от первого до последнего очка, чтобы попытаться победить его. Он — легенда. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, не только здесь, но и в целом. Это удивительно видеть. Он сражается. Я рад встретиться с ним в финале", - передает слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале россиянин оказался сильнее представителя Канады Феликса Оже-Альяссима 6:4, 7:6. Марей в своем матче обыграл чеха Иржи Легечку.

Финал состоится 25 февраля в 18.00 по московскому времени. Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) занимает восьмое место (3250 очков). Марей располагается на 70-й строчке. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий пятое место. Ранее глава ATP Андреа Гауденци назвал причину допуска российских теннисистов на турниры.

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