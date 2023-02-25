Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Медведев сыграет с Мареем в финале турнира в Дохе

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар) обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 и вышел в финал. Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. В финале Медведев сразится с представителем Великобритании Энди Мареем. Он сегодня в своем матче обыграл чеха Иржи Легечку. Финал состоится 25 февраля в 18.00 по московскому времени. Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) занимает восьмое место (3250 очков). Лучшим по-прежнему остается Новак Джокович (7070 очков). Серб в январе 2022 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6480 очков). Он не принимал участие в Australian Open. Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (5940 очков). Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий пятое место. Ранее глава ATP Андреа Гауденци назвал причину допуска российских теннисистов на турниры.

Медведев сыграет с Мареем в финале турнира в Дохе
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru
Теннис,Андреа Гауденци,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий