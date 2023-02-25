Медведев сыграет с Мареем в финале турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар) обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 и вышел в финал. Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. В финале Медведев сразится с представителем Великобритании Энди Мареем. Он сегодня в своем матче обыграл чеха Иржи Легечку. Финал состоится 25 февраля в 18.00 по московскому времени. Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) занимает восьмое место (3250 очков). Лучшим по-прежнему остается Новак Джокович (7070 очков). Серб в январе 2022 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6480 очков). Он не принимал участие в Australian Open. Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (5940 очков). Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий пятое место. Ранее глава ATP Андреа Гауденци назвал причину допуска российских теннисистов на турниры.