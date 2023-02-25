Даниил Медведев поделился целями на текущий сезон

Конечно, в этом году мне хочется лучше выступать на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема», чем в прошлом. Но это не просто. Все стараются тебя победить, хорошо сыграть. Соперники начинают понимать, как с тобой играть. Так что нужно постоянно меняться, тоже адаптироваться.