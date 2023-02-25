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32 минуты назад

«Мне это уже надоело». Новак Джокович отреагировал на обвинения в симуляции травмы на AO

Чемпионат.com

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал обвинения в свой адрес на тему симулирования им травмы на Australian Open – 2023. Напомним, серб взял титул с 3-сантиметровым разрывом мышцы бедра.

Джокович отреагировал на обвинения в симуляции травмы на AO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне это уже надоело. У меня нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы кому-то что-то доказывать. Я уже принял то, что кому-то не буду нравиться я, мои слова, мой подход к теннису и к жизни. Кто-то всегда будет осуждать. Но это делает тебя сильнее. По крайней мере, я стараюсь становиться сильнее, использовать это как топливо. Не чтобы им что-то доказать, а чтобы подпитать своё желание становиться лучше и сильнее», — приводит слова Джоковича The National News.

Теннис,Новак Джокович,
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