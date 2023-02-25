Джокович отреагировал на обвинения в симуляции травмы на AO

«Мне это уже надоело. У меня нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы кому-то что-то доказывать. Я уже принял то, что кому-то не буду нравиться я, мои слова, мой подход к теннису и к жизни. Кто-то всегда будет осуждать. Но это делает тебя сильнее. По крайней мере, я стараюсь становиться сильнее, использовать это как топливо. Не чтобы им что-то доказать, а чтобы подпитать своё желание становиться лучше и сильнее», — приводит слова Джоковича The National News.