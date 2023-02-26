Тарпищев оценил выступление Медведева

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал завоёванный бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым титул на турнире в Дохе.
«Даниил Медведев идёт по возрастающей. Стабильность теперь есть, играет на большой интенсивности. Эмоционально Даниил неплох. Необходимо формировать тактику быстрого нападения, поближе к корту играть. В остальных компонентах всё отлично, в пятёрку должен очень скоро возвратиться. Британец играл так, что Медведеву было удобно.
Впереди предстоит турнир в Дубае, отлично, что там первые круги достаточно лёгкие, будет время восстановить нервы. Если в 1/2 встретиться с Джоковичем, то это будет показательная игра», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
27-летний российский теннисист взял 17-й титул в карьере. Медведев в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) обыграл британца Энди Маррея. Победа позволит ему подняться на седьмую строчку в мировом рейтинге. Ранее он выиграл турнир в Роттердаме.