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24 минуты назад

Тарпищев: Медведев идёт по возрастающей

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал завоёванный бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым титул на турнире в Дохе.

Тарпищев оценил выступление Медведева
Фото: ТАССТАСС

«Даниил Медведев идёт по возрастающей. Стабильность теперь есть, играет на большой интенсивности. Эмоционально Даниил неплох. Необходимо формировать тактику быстрого нападения, поближе к корту играть. В остальных компонентах всё отлично, в пятёрку должен очень скоро возвратиться. Британец играл так, что Медведеву было удобно.

Впереди предстоит турнир в Дубае, отлично, что там первые круги достаточно лёгкие, будет время восстановить нервы. Если в 1/2 встретиться с Джоковичем, то это будет показательная игра», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

27-летний российский теннисист взял 17-й титул в карьере. Медведев в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) обыграл британца Энди Маррея. Победа позволит ему подняться на седьмую строчку в мировом рейтинге. Ранее он выиграл турнир в Роттердаме.

Теннис,Даниил Медведев,Шамиль Тарпищев,
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