Тарпищев оценил выступление Медведева

«Даниил Медведев идёт по возрастающей. Стабильность теперь есть, играет на большой интенсивности. Эмоционально Даниил неплох. Необходимо формировать тактику быстрого нападения, поближе к корту играть. В остальных компонентах всё отлично, в пятёрку должен очень скоро возвратиться. Британец играл так, что Медведеву было удобно.