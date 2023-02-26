Тарпищев: Медведев будет в топ-5 рейтинга АТР по итогам года

«Возвращение в топ-3? Скажу так, в этом сезоне в пятерке он будет точно, а дальше замахиваться рано, отрыв по очкам большой, сложно будет. Но посмотрим, это же теннис. Кроме как Джоковича, никто так стабильно не играет все равно», — передает слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».