Тарпищев: Медведев будет в топ-5 рейтинга АТР по итогам года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о перспективах экс-первой ракетки мира Даниила Медведева вернуться в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
«Возвращение в топ-3? Скажу так, в этом сезоне в пятерке он будет точно, а дальше замахиваться рано, отрыв по очкам большой, сложно будет. Но посмотрим, это же теннис. Кроме как Джоковича, никто так стабильно не играет все равно», — передает слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».
25 февраля Медведев стал победителем турнира АТР 250, прошедшего в столице Катара Дохе. В финале восьмая ракетка мира нанес поражение британцу Энди Маррею, который занимает 70-ю строчку в рейтинге АТР, — 6:4, 6:4.
20 февраля Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР, поднявшись с 11-го места на восьмое. Он потерял лидерство в списке лучших теннисистов планеты после Открытого чемпионата США (US Open) — 2022, опустившись на четвертое место.