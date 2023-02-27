Медведев поднялся в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию выше в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает официальный сайт АТР.

Теннисист, одержавший на прошедшей неделе победу на турнире в столице Катара Дохе, теперь занимает седьмое место вместо восьмого.

Андрей Рублев, напротив, опустился в списке с пятой на шестую строчку. Карен Хачанов остался на 14-й позиции.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, а третье — грек Стефанос Циципас.

19 февраля Медведев одержал победу на турнире в Роттердаме, обыграв в финале итальянца Янника Синнера. 20 февраля Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР, поднявшись с 11-го места на восьмое.

25 февраля Медведев стал победителем турнира АТР 250, прошедшего в Дохе. В финале восьмая ракетка мира нанес поражение британцу Энди Маррею, который занимает 70-ю строчку в рейтинге АТР, — 6:4, 6:4.