Медведев поднялся в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию выше в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает официальный сайт АТР.
Теннисист, одержавший на прошедшей неделе победу на турнире в столице Катара Дохе, теперь занимает седьмое место вместо восьмого.
Андрей Рублев, напротив, опустился в списке с пятой на шестую строчку. Карен Хачанов остался на 14-й позиции.
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, а третье — грек Стефанос Циципас.
19 февраля Медведев одержал победу на турнире в Роттердаме, обыграв в финале итальянца Янника Синнера. 20 февраля Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР, поднявшись с 11-го места на восьмое.
25 февраля Медведев стал победителем турнира АТР 250, прошедшего в Дохе. В финале восьмая ракетка мира нанес поражение британцу Энди Маррею, который занимает 70-ю строчку в рейтинге АТР, — 6:4, 6:4.
Ранее журналист Пирс Морган в своих соцсетях раскритиковал игроков и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за победные танцы после завершения финала Кубка Английской лиги.