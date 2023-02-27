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1 час назад

Жена Джоковича показала танец с мужем в честь нового рекорда

Чемпионат.comиещё 4

Елена Джокович, жена 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, поздравила мужа с новым рекордом. Он проводит 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Таким образом, Джокович побил рекорд немецкой спортсменки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Отметим, её рекорд держался с 1997 года.

«Празднуем рекорд любимого дела Новака, которым он занимается очень давно. Новак — лучший теннисист за всё время в истории, 378 недель — и это ещё не всё. С гордостью празднуем этот любовный роман Джоковича и тенниса, от которого гудит весь мир. Новак — лучший в истории», — написала Елена Джокович в социальных сетях.

28 февраля Джокович начнёт своё выступление на турнире в Дубае. В рамках первого круга серб сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем. Ориентировочное время начала матча – 10:00 мск.

Теннис,Видео,Новак Джокович,
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