Жена Джоковича показала танец с мужем в честь нового рекорда

«Празднуем рекорд любимого дела Новака, которым он занимается очень давно. Новак — лучший теннисист за всё время в истории, 378 недель — и это ещё не всё. С гордостью празднуем этот любовный роман Джоковича и тенниса, от которого гудит весь мир. Новак — лучший в истории», — написала Елена Джокович в социальных сетях.