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1 час назад

Даниил Медведев рассказал, почему решил играть сразу три турнира в феврале

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) ответил на вопрос о своём графике. Впервые с 2019 года он решил сыграть в феврале сразу три турнира — в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ). Два первых турнира россиянин выиграл, а последний стартует 27 февраля.

Медведев рассказал, почему решил играть сразу три турнира в феврале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Повлиял ли ранний вылет с Australian Open на мой график? Я в принципе люблю менять календарь турниров в зависимости от того, какими целями руководствуюсь в тот или иной временной отрезок. Скажем, в прошлом году в это же самое время я поехал в Мексику. Но сейчас промежуток между окончанием Australian Open и началом голландского турнира увеличился с одной недели до двух, поэтому я вне зависимости от своих результатов в Мельбурне заранее решил сыграть в Роттердаме, Дохе, где, кстати, ранее никогда не выступал, и в Дубае. А ранний вылет в Австралии лишь добавил аргументов в пользу такого выбора», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

Теннис,Даниил Медведев,Коммерсант,
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