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30 минут назад

Три российских теннисистки улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA

Газета.Ruиещё 1

Три российских теннисистки улучшили свои позиции в топ-100 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает официальный сайт организации.

Российские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дарья Касаткина осталась на восьмом месте, а Вероника Кудерметова — на 11-м.

Людмила Самсонова поднялась в списке на одну позицию выше — с 13-й на 12-ю, Екатерина Александрова потеряла две строчки и теперь идет 18-й, а Анастасия Потапова сменила 29-е место в рейтинге на 28-е.

Анна Калинская опустилась сразу на 11 строчек и теперь 67-я в списке. Анна Блинкова потеряла одно место и идет теперь 72-й. Варвара Грачева поднялась на одну позицию (с 89-й на 88-ю), Диана Шнайдер упала с 90-й на 94-ю строчку.

Лидером остается Ига Свентек из Польши. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, а третье — Джессика Пегула из США.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Диана Шнайдер,Джессика Пегула,Анна Блинкова,Арина Соболенко,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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