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1 час назад

Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству недель во главе мирового рейтинга

ТАССиещё 2

Серб Новак Джокович сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Спортсмен проводит 378-ю неделю во главе мирового рейтинга и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, превзойдя достижение немки Штеффи Граф.

Джокович побил многолетний рекорд Штеффи Граф
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джокович вновь стал лидером рейтинга ATP 30 января после победы на Открытом чемпионате Австралии, которая стала для него 22-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем, больше их на турнирах Большого шлема в одиночном разряде побеждали американка Серена Уильямс (23) и австралийка Маргарет Корт (24). После победы на Открытом чемпионате Австралии Джокович не выступал на соревнованиях из-за травмы, однако серб примет участие в турнире категории ATP 500 в Дубае, который начнется 27 февраля.

Второе место в рейтинге ATP занимает испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает грек Стефанос Циципас. В топ-10 произошли изменения - американец Тэйлор Фриц поднялся на две позиции и теперь занимает пятое место, россиянин Андрей Рублев опустился с пятой строчки на шестую, его соотечественник Даниил Медведев переместился с восьмого места на седьмое, а Надаль потерял две позиции и теперь располагается на восьмом месте. На прошедшей неделе Медведев выиграл соревнования в Дохе, одержав победу на втором турнире ATP подряд. Ранее он стал победителем турнира в Роттердаме.

Из россиян в сотню лучших мирового рейтинга также входит Карен Хачанов, который сохранил 14-е место. Роман Сафиуллин опустился на 12 позиций и покинул топ-100, расположившись на 109-м месте.

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