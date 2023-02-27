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1 час назад

Джокович поставил рекорд по числу недель на вершине рейтинга ATP

Никита Бородкин

Сербский теннисист Новак Джокович поставил рекорд по числу недель на вершине мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Как сообщает «Чемпионат.com», он провел 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Отметим, что таким образом он побил достижение немецкой спортсменки Штеффи Граф, которая занимала первое место 377 недель. Рекорд легендарной теннисистки держался с 1997 года. Свою карьеру она закончила в 1999 году.

Даниил Медведев поднялся в рейтинге АТР, Андрей Рублев потерял одну позицию

На своем последнем турнире Australian Open Джокович со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвертую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Всего на счету серба 10 побед на турнире в Мельбурне и суммарно 22 победы на турнирах «Большого шлема».

Во вторник, 28 февраля, Джокович начнет выступление на чемпионате в Дубае. В рамках первого круга серб должен сыграть с представителем Чехии Томашем Махачем. Ориентировочное время начала матча — 10:00 мск.

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