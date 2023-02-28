Хачанов потерпел поражение в первом круге ATP в Дубае

Российский теннисист уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхульпу в первом круге турнира ATP в Дубае. Россиянин уступил в двух сетах – 5:7, 2:6.

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За игру Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 3 ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. У Ван де Зандсхульпа – 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 из 13 реализованных брейк-пойнтов. Российский теннисист сыграл впервые с конца января, когда он сенсационно дошел до полуфинала Australian Open.

В следующем круге голландец сыграет с победителем матча между Франческо Пассаро (Италия) Микаэлем Имером (Швеция). Ван де Зандсхульп занимает 33-е место в рейтинге ATP.