Хачанов потерпел поражение в первом круге ATP в Дубае

Российский теннисист уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхульпу в первом круге турнира ATP в Дубае. Россиянин уступил в двух сетах – 5:7, 2:6.
За игру Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 3 ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. У Ван де Зандсхульпа – 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 из 13 реализованных брейк-пойнтов. Российский теннисист сыграл впервые с конца января, когда он сенсационно дошел до полуфинала Australian Open.
В следующем круге голландец сыграет с победителем матча между Франческо Пассаро (Италия) Микаэлем Имером (Швеция). Ван де Зандсхульп занимает 33-е место в рейтинге ATP.
На прошедшем Australian Open-2023 Хачанов дошел полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Для россиянина этот полуфинал стал первым на турнирах Большого Шлема. По данным РИА Новости, 26-летний теннисист заработал за участие на Australian Open порядка 25 млн рублей призовых после вычета налогов.