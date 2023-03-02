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1 час назад

Александр Зверев пробился в полуфинал турнира в Дубае, где может сыграть с Рублёвым

Чемпионат.comиещё 2

Немецкий теннисист Александр Зверев (16-я ракетка мира) уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв итальянца Лоренцо Сонего (67-й номер мирового рейтинга).

Зверев пробился в полуфинал турнира в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Александр Зверев одержал уверенную победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Лоренцо Сонего выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести. На счету Александра Зверева четыре эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта при пяти заработанных.

Во четвертьфинал Зверев встретится с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландов) — Андрей Рублёв (Канада). Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

Теннис,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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