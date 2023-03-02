Зверев пробился в полуфинал турнира в Дубае

Александр Зверев одержал уверенную победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Лоренцо Сонего выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести. На счету Александра Зверева четыре эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта при пяти заработанных.