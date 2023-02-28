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48 минут назад

Медведев уверенно прошел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Бубликом

Матч ТВ

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Дубае.

Медведев уверенно прошел во второй круг турнира в Дубае
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Россиянин сделал в общей сложности три брейка и довел матч до победы в двух сетах за 1 час 31 минуту.

Соперником Медведева по второму кругу будет представитель Казахстана Александ

р Бублик, обыгравший болгарина Александара Лазарова.

ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — 2 855 495 долларов1 й круг

Даниил Медведев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:2

Теннис,Даниил Медведев,
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