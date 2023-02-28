Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Стали известны более точные сроки восстановления Леброна Джеймса

Чемпионат.com

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить около двух-трёх недель из-за травмы ноги. Об этом сообщает Underdog NBA.

Стали известны более точные сроки восстановления Леброна Джеймса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в предыдущем матче с «Далласом» Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков из 23 попыток. После игры форвард хромал, когда покидал арену.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, делая 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).

Теннис,Джеймс Леброн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий