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47 минут назад

Победная серия Джоковича на официальных турнирах достигла 18 матчей

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович одолел представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае и продлил свою победную серию.

Победная серия Джоковича на официальных турнирах достигла 18 матчей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Серб выиграл 18 матч подряд на официальных турнирах. Джокович в этом году взял два титула — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговым, где переиграл пять соперников. Таким образом, в официальных встречах он не уступает уже 18 игр кряду. При этом у Джоковича было поражение на выставочном турнире от немца Александра Зверева.

В следующем круге Новак Джокович сойдётся с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена 6:4, 3:6, 6:2. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

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