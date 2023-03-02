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1 час назад

Джокович рассказал о планах на будущее

Lenta.ru

Сербский теннисист Новак Джокович поделился планами на будущее. Его слова приводит Reuters.

Джокович рассказал о планах на будущее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я с нетерпением жду Олимпиады. Надеюсь, что буду здоров и смогу сыграть в Париже. Матчи будут проходить на грунтовых кортах "Ролан Гаррос", так что я знаком с этими условиями», — рассказал он.

Джокович понадеялся, что сможет показать в Париже свой лучший олимпийский результат.

35 летний Джокович ни разу не доходил до олимпийского финала. Лучшее достижение серба — бронза на Играх 2008 в Пекине. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Джокович — рекордсмен по числу недель во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он провел 378 недель на первом месте списка. Серб является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Теннис,Новак Джокович,
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