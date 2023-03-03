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2 часа назад

Рафаэль Надаль покинет топ-10 рейтинга впервые с 2005 года

Чемпионат.comиещё 5

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выйдет из десятки лучших теннисистов мира впервые с 2005 года.

Рафаэль Надаль вылетит из топ-10 ATP впервые за 18 лет
Фото: ТАССТАСС

Сегодня, 3 марта, теннисист из США Тейлор Фритц вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика). Таким образом, после турнира в Индиан-Уэллсе Надаль точно покинет топ-10 рейтинга.

Последний раз Надаль не входил в десятку лучших теннисистов мира 25 апреля 2005 года. Он находился в числе 10 лучших теннисистов мира 912 недель подряд.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Теннис,Рафаэль Надаль,
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