Рафаэль Надаль вылетит из топ-10 ATP впервые за 18 лет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выйдет из десятки лучших теннисистов мира впервые с 2005 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Сегодня, 3 марта, теннисист из США Тейлор Фритц вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика). Таким образом, после турнира в Индиан-Уэллсе Надаль точно покинет топ-10 рейтинга.

Последний раз Надаль не входил в десятку лучших теннисистов мира 25 апреля 2005 года. Он находился в числе 10 лучших теннисистов мира 912 недель подряд.