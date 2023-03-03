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1 час назад

Глава Федерации тенниса России Тарпищев рассказал, как его могли убить в середине 90-х

Газета.Ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что в 1996-м его могли убить.

Глава Федерации тенниса РФ Тарпищев рассказал о попытке его убийства
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Изначально я Национальный фонд спорта и возглавлял. С идеей на выходе превратить его в госфонд. Дать спорту какую-то подпитку — создать заводы, еще что-то… Так меня вызвали и запретили заниматься НФС.

Почему? В силу статуса. Я от НФС отошел. А потом благодаря некоторым товарищам решили на меня все списать. В 1996-м убить могли!

Охранника у меня не было. Даже в тот момент. Cчитал, что вообще не при делах. Зачем мне охрана, еcли ни на кого не наcтупил? Другой вопроc, что жить пришлоcь в Архангельcком, в «домике Крупcкой». Это Калужcкое шоccе, но такие же правительcтвенные коттеджи, как и c другой cтороны, где Рублевка. В городе почти не появлялcя», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

74-летний глава ФТР является заслуженным тренером России и членом Международного олимпийского комитета (МОК). 7 марта Тарпищеву исполняется 75.

Теннис,Шамиль Тарпищев,
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