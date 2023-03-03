Джокович — первый игрок в истории с 10 сериями из 20 и более побед

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович стал автором ещё одного достижения в истории своего вида спорта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Обыграв в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае поляка Хуберта Хуркача, Джокович стал первым теннисистом в истории с 10 сериями из 20 и более побед подряд.

2010/2011: 43

2012/2013: 22

2013/2014: 28

2015: 28

2015: 23

2018: 22

2019/2020: 29

2021: 22

2022: 20

2022/2023: 20 (на данный момент)

Напомним, в полуфинальном матче турнира в Дубае Джокович сыграет с бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Игра пройдёт сегодня и начнётся не ранее 18:00 мск.