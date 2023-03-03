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33 минуты назад

Рублёв уверенно выиграл первый сет в полуфинальном матче со Зверевым на турнире в Дубае

Чемпионат.com

В Дубае (ОАЭ) завершился первый сет полуфинального матча на турнире категории ATP-500, в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв и немец Александр Зверев. Рублёв выиграл первую партию со счётом 6:3. Она продлилась 48 минут.

Рублёв уверенно выиграл первый сет в полуфинальном матче со Зверевым на турнире в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примечательно, что по личным встречам счёт 5-0 в пользу Зверева. При этом россиянин до сих пор не смог взять у немца ни сета. Четыре из пяти сыгранных матчей между этими соперниками прошли на харде, одним из которых стал финал «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2021 году. Там Александр победил со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, в другом полуфинале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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