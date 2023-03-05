Медведев рассказал, как реагирует на критику: делаю всё, как я чувствую

«На самом деле я просто стараюсь быть самим собой — не стараюсь кого-то имитировать. Понимаю, что жизнь долгая и в теннисе и вне его — вообще. Поэтому я, скажем так, делаю всё, как я чувствую: иногда, может, правильно, иногда — неправильно. Всегда есть люди, которые будут говорить, что я делаю всё хорошо или делаю всё плохо. Поэтому просто стараюсь жить для себя, как считаю нужным и вести себя также соответственно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.