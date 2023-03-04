Медведев рассказал, как смог набрать потрясающую форму

«В прошлом году у меня было много турниров, много матчей, которые были неплохими, но мне не хватало. Я проигрывал на тай-брейках в важные моменты. В Роттердаме мне удалось выиграть эти близкие матчи, хорошо сыграть на брейк-пойнтах, сохранить свои брейки. Это то, что вселяет в вас уверенность», - цитирует Медведева Tennis.com.