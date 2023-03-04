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34 минуты назад

Медведев рассказал, как смог набрать потрясающую форму

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Россиянин Даниил Медведев рассказал, как смог набрать отличную форму. Он близок к третьему титулу подряд. Сегодня, 4 марта, он сыграет в финале турнире в Дубае (ОАЭ) с соотечественником Андреем Рублёвым. В случае триумфа Медведев поднимется на шестое место в рейтинге ATP и вновь станет первой ракеткой страны.

Медведев рассказал, как смог набрать потрясающую форму
Фото: ATPATP

В полуфинале Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Когда вы играете с Новаком, вы должны действовать как можно лучше. Во втором сете у меня не было ни одного брейк-пойнта, а было очень много геймов с 30 очками. Но мне удалось сохранить спокойствие.

«В прошлом году у меня было много турниров, много матчей, которые были неплохими, но мне не хватало. Я проигрывал на тай-брейках в важные моменты. В Роттердаме мне удалось выиграть эти близкие матчи, хорошо сыграть на брейк-пойнтах, сохранить свои брейки. Это то, что вселяет в вас уверенность», - цитирует Медведева Tennis.com.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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