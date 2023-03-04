Рублев объяснил оставленное послание "Цой жив" после матча

«Он был одним из артистов прошлого поколения, который, я думаю, имел мощный голос в СССР, потому что его голос был действительно мощным. Это было непростое время. Тексты песен, которые он писал, давали людям в то время много надежды. Я написал эти слова, потому что чувствую, что сейчас происходят подобные вещи», — сказал Рублев на пресс-конференции.