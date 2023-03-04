Теннисист Медведев рассказал о трех слабостях, которые он позволяет себе делать

«Некоторые в туре тренируют дыхание? Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные практики, йога, растяжка, все такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.