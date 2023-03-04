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34 минуты назад

Теннисист Медведев рассказал о трех слабостях, которые он позволяет себе делать

Газета.Ru

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев признался, что позволяет себе вещи, не совсем характерные для профессиональных спортсменов.

Теннисист Медведев рассказал о трех слабостях, которые он позволяет себе делать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Некоторые в туре тренируют дыхание? Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные практики, йога, растяжка, все такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.

Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня Медведев в финальном матче турнира в Дубае встретится с соотечественником Андреем Рублевым. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

В своих полуфинальных матчах россияне одержали победу над представителями топ-16. Рублев переиграл немца Александра Зверева 6:3, 7:6, а Даниил Медведев стал победителем в паре против первой ракетки мира Новака Джоковича 6:4, 6:4.

Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) занимает седьмое место.

Ранее Алексей Селиваненко отметил принципиальность финала Медведева и Рублева в Дубае.

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