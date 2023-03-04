Украинский телеканал отказался транслировать матч Медведева с Рублевым

Представители украинского телеканала Setanta Sports заявили, что редакция приняла решение не транслировать финал турнира категории ATP-500. Они объяснили это тем, что в нем сойдутся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, сообщает Чемпионат.

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Отмечается, что все предшествующие матчи проходящего в Дубае (ОАЭ) турнира телеканал стабильно показывал.

В Setanta Sports подчеркнули, что в финальной встрече будут играть два российских теннисиста. В силу этого, команда отказывается от трансляции матча.

Уточняется, что в этом поединке титулованные спортсмены разыграют не только первое место на соревнованиях, но и звание первой ракетки России.

Ранее сообщалось, что австралийский болельщик на Australian Open активно поддерживал российских спортсменов. В частности, на матч Медведева он пришел с флагом России.