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27 минут назад

Даниил Медведев выиграл первый сет у Андрея Рублёва в финале турнира в Дубае

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у соотечественника Андрея Рублёва в финальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Сет завершился со счётом 6:2.

Медведев выиграл первый сет у Рублева в финале турнира в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в финале турнира в Дубае.

Победитель турнира помимо 500 рейтинговых очков получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место теннисист получит 300 очков и $ 287 320. Отметим, что это лишь шестой в истории ATP российский финал. Медведев и Рублёв сражаются за статус первой ракетки России.

Фанатка надела футболку с фразой Медведева про «маленькую кошку». Даниил расписался на ней

На данный момент счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Правда, первый матч в официальной статистике не учитывается, поскольку был сыгран на челленджере — в Будапеште в 2016-м.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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