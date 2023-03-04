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1 час назад

Даниил Медведев уверенно обыграл Андрея Рублёва и выиграл турнир в Дубае

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Медведев выиграл третий подряд титул ATP
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Даниил Медведев выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Андрея Рублёва три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

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Медведев за победу на турнире, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и $ 287 320.

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