Медведев выиграл третий подряд титул ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Даниил Медведев выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Андрея Рублёва три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.