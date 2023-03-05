Медведев поделился переживаниями после трёх побед в финалах подряд

«Нет, три титула подряд не притупляют радость, не выхолащивают. Наоборот, потому что теннисисты знают, насколько тяжело отыграть турниры подряд, особенно когда они идут от недели к неделе. В каком-то смысле каждый следующий турнир даже ещё более радостный, потому что ты на предыдущем турнире чувствуешь эту радость, чувствуешь это чувство — хочется его повторить. И это непросто сделать. Когда получается, то только больше этой радости испытываешь», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.