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37 минут назад

Даниил Медведев рассказал, как он переживает успех после трёх побед в финалах подряд

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) поделился мыслями о своих трёх выигранных турнирах подряд.

Медведев поделился переживаниями после трёх побед в финалах подряд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нет, три титула подряд не притупляют радость, не выхолащивают. Наоборот, потому что теннисисты знают, насколько тяжело отыграть турниры подряд, особенно когда они идут от недели к неделе. В каком-то смысле каждый следующий турнир даже ещё более радостный, потому что ты на предыдущем турнире чувствуешь эту радость, чувствуешь это чувство — хочется его повторить. И это непросто сделать. Когда получается, то только больше этой радости испытываешь», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в финале турнира в Дубае он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

Теннис,София Колодкина,Янник Синнер,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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