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47 минут назад

Медведев рассказал, как изменилось его отношение к теннису после победы на US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях в карьере после победы на US Open.

Медведев рассказал, как изменилось его отношение к теннису после победы на US Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Так сравнивать с формой на US Open очень тяжело. Скажем, с каждым новым годом разные ощущения и от проигрыша, и от побед — когда-то лучше, когда-то хуже. Просто понимаешь, что нахожусь в очень хорошей форме. Очень рад, что удалось набрать, но стараюсь не сравнивать с чем-то прошлым. Просто наслаждаюсь моментом. Буду стараться как можно дольше эту уверенную форму поддерживать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, вчера, 4 марта Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Теннис,София Колодкина,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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