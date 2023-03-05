Медведев рассказал, как изменилось его отношение к теннису после победы на US Open

«Так сравнивать с формой на US Open очень тяжело. Скажем, с каждым новым годом разные ощущения и от проигрыша, и от побед — когда-то лучше, когда-то хуже. Просто понимаешь, что нахожусь в очень хорошей форме. Очень рад, что удалось набрать, но стараюсь не сравнивать с чем-то прошлым. Просто наслаждаюсь моментом. Буду стараться как можно дольше эту уверенную форму поддерживать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.