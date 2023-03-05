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1 час назад

The Daily Telegraph: российских и белорусских теннисистов в 2023 году допустят к Уимблдону

Газета.Ru

Российские и белорусские теннисисты будут допущены Британской ассоциацией лаун-тенниса (LTA) к участию в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

Российских и белорусских теннисистов в 2023 году допустят к Уимблдону
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, вероятно, что россиянам и белорусам нужно будет подписать документ, в котором они подтвердят, что не будут пропагандировать и прославлять политику России и СВО на Украине.

Напомним, в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 декабря оштрафовала LTA за недопуск россиян и белорусов на турниры, проводимые на территории страны. Штраф составил $1 млн. На такую же сумму британскую организацию ранее оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).

Теннис,
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