Медведев и Рублёв могут встретиться в полуфинале! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом

В отсутствие Джоковича и Надаля шанс на успех получают многие, включая наших парней, только что разыгравших титул в Дубае.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первый мужской «Мастерс» сезона, да ещё и объединённый с женским «тысячником» стартует в калифорнийском Индиан-Уэллсе в среду, 8 марта. Борьба развернётся не только за крупные призовые, 1000 рейтинговых очков, престижный титул, но и за звание первой ракетки мира у мужчин.

Видео дня

22-кратные чемпионы ТБШ вне игры

Ещё до опубликования сеток стало ясно, что в мужском одиночном разряде не выступят самые титулованные теннисисты – 22-кратные чемпионы ТБШ Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец после Australian Open никак не может восстановиться от травмы, снимается со всех соревнований, и пока даже нет ясности, где он начнёт играть. Но уже ясно, что по итогам Индиан-Уэллса в следующем рейтинге ATP, который выйдет 20 марта, Рафаэль впервые с 2005 года окажется вне топ-10. У Новака другая ситуация. После АО-2023 серб уже вернулся на корт, сыграл в Дубае, где уступил в полуфинале будущему чемпиону Медведеву, а вот в США его не пустили по той же причине, что и в прошлом году. Всё из-за принципиальной позиции Джоковича по вакцинации. Знаменитый теннисист попытался попросить для себя исключения, добрался до самых властных американских верхов. Однако всё напрасно. Границу пересечь ему не разрешили.

Оазис в пустыне

Турнир появился в теннисном календаре в 1974 году. Поначалу он проходил в Тусоне (Аризона), Ранчо-Мираже и Ла-Квинте (Калифорния), и только с 1987 года окончательно обосновался в калифорнийском Индиан-Уэллсе. Это маленький городок в пустыне, где очень сухой климат и 354 дня в году светит солнце. Настоящий оазис. Условия для участников непростые – ветер постоянно наносит из пустыни песок на корт и хард превращается в наждачную бумагу. Рекордсменами по количеству титулов у мужчин являются Роджер Федерер и Новак Джокович, у которых по пять побед. Трижды здесь первенствовали Рафаэль Надаль, Майкл Чанг и Джимми Коннорс. У женщин до сих пор ни одна теннисистка не побеждала в Индиан-Уэллсе трижды. А по две победы у целой группы девушек, включая Серену Уильямс, Ким Клейстерс, Викторию Азаренко и Даниэлу Гантухову.

Как россияне покоряли Индиан-Уэллс

Среди тех, кто дважды выигрывал Индиан-Уэллс, была и россиянка Мария Шарапова. Она отличилась в 2006 и 2013 годах. Ещё раз Мария была финалисткой (2012). Также чемпионский кубок в руках держали Вера Звонарёва (2009) и Елена Веснина (2017). А до финала также добирались Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017) и Дарья Касаткина (2018). А вот из российских мужчин никто до сих пор финалистом Индиан-Уэллса не был.

Повторит ли Свёнтек Солнечный дубль?

Только две теннисистки в этом сезоне взяли по два титула – Белинда Бенчич и Арина Соболенко. А вот первая ракетка мира Ига Свёнтек пока первенствовала только в Дохе и потерпела поражение в финале Дубая от Крейчиковой. Что и говорить — польская спортсменка ещё далека от прошлогодней формы, когда она «штамповала» «тысячники» один за другим. В том числе Иге покорился в 2022-м Солнечный дубль – так ещё называют связку из двух крупных весенних турниров в Америке – Индиан-Уэллс и Майами. В этом сезоне Свёнтек уже проиграла нескольким теннисисткам – кроме Крейчиковой победу над ней праздновали американка Джессика Пегула (United Cup) и Елена Рыбакина из Казахстана (Australian Open).

Соберёт ли Медведев покер?

После провала на Australian Open россиянин Даниил Медведев набрал потрясающие обороты. Он выиграл за три недели три титула подряд – на ATP-500 в Роттердаме, ATP-250 в Дохе и ATP-500 в Дубае. Серия победных матчей Даниила за это время достигла отметки 14. Удастся ли Медведеву добиться в Индиан-Уэллсе покера? Пока лучшим результатом россиянина за все годы выступления в Калифорнии был выход в четвёртый круг в 2021 году. Тогда турнир проходил в октябре, и россиянин вёл в матче с Григором Димитровым 1-0 по сетам и 4:1 с двумя брейками во второй партии. Но невероятным образом Медведев позволил сопернику одержать верх в трёх сетах.

Борьба за первое место у мужчин

В очередной раз результаты на крупном турнире могут привести к смене лидера в мужском теннисе. На первое место, которое сейчас занимает Джокович 379-ю неделю за карьеру, претендует Карлос Алькарас, который уже был первой ракеткой мира с момента победы на US Open – 2022 до завершения Australian Open – 2023. В отсутствие Новака испанцу, который в прошлом году добрался в Индиан-Уэллсе до полуфинала, необходим сейчас титул. В таком случае Карлос снова станет лидером рейтинга. К началу апреля, после завершения ещё одного американского «Мастерса» в Майами, может появиться шанс обогнать Джоковича и у Стефаноса Циципаса, выступившего в прошлом году на Солнечном дубле не очень удачно. Греку с русскими корнями для этого необходим титул на одном из этих турниров и как минимум финал на другом.

Рекордный призовой фонд

В Индиан-Уэллсе будет разыгран рекордный призовой фонд – $ 17,6 млн – по $ 8,8 млн у мужчин и женщин. Это почти на $ 1 млн больше, чем в 2022-м году ($ 16,7 млн). Чемпион в одиночном разряде получит $ 1 262 220, финалист – $ 662 360, и даже проигравшему в первом круге достанется неплохая сумма – $ 18 660.

Два российских дебютанта Индиан-Уэллса

Расклад в мужской сетке

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) попал в третью четверть к Касперу Рууду (3), а Андрей Рублёв (6) – в последнюю четверть к Стефаносу Циципасу (2). Так что повторение финала Дубая по составу может быть в Индиан-Уэллсе только в полуфинале. В верхней части могут образоваться такие сочетания: Карлос Алькарас (1) – Феликс Оже-Альяссим (8) и Тейлор Фритц (4) – Хольгер Руне (7). Кстати, все четыре россиянина оказались в нижней половине сетки. Карен Хачанов (13) находится в одной восьмушке с Руудом, а Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с белорусом Ильёй Ивашко. Победитель этой пары во втором раунде сразится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (28), и вся эта группа выходит в третьем раунде на Даниила Медведева, если тот в 1/32 финала разберётся с победителем американского дерби Иснер – Накашима. Хачанов во втором круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Джере – Отте, а первым сеяным соперником в третьем круге для Карена может стать испанец Алехандро Давидович-Фокина (23). Рублёв во втором раунде выходит на пару Легечка – Риндеркнеш, а дальше этой группе может достаться канадец Денис Шаповалов (25).

Расклад в женской сетке

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Каролин Гарсия (5), Онс Жабер (4) – Дарья Касаткина (8), Мария Саккари (7) – Джессика Пегула (3) и Кори Гауфф (6) – Арина Соболенко (2). В первом круге Блинкова сыграет с Энн Ли из США (WC), Калинская – с ещё одной американкой Алисией Паркс, а Евгения Родина (SR) – с француженкой Ализе Корне.