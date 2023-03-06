Украинская теннисистка не стала пожимать руку россиянке после матча

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку россиянке Варваре Грачевой после их встречи в финале турнира WTA. Об этом рассказал «Обозреватель».

Грачева проиграла Костюк со счетом 3:6, 5:7. Матч проходил в США. После победы Костюк прошла мимо Грачевой, пожала руку судье и поаплодировала зрителям. Традиционного для теннисных турниров рукопожатия соперниц не состоялось.

Также спортсменки не стали делать традиционное совместное фото, отмечает РБК.