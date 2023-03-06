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1 час назад

Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча

Мария Иванова

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку россиянке Варваре Грачевой после их встречи в финале турнира WTA. Об этом рассказал «Обозреватель».

Украинская теннисистка не стала пожимать руку россиянке после матча
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грачева проиграла Костюк со счетом 3:6, 5:7. Матч проходил в США. После победы Костюк прошла мимо Грачевой, пожала руку судье и поаплодировала зрителям. Традиционного для теннисных турниров рукопожатия соперниц не состоялось.

Также спортсменки не стали делать традиционное совместное фото, отмечает РБК.

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Традиционного рукопожатия не было и после матча Костюк с белоруской Викторией Азаренко в сентябре 2022 года. Азаренко тогда обыграла украинку со счетом 6:2, 6:3. Вместо рукопожатия они обменялись касаниями ракеток.

Теннис,Варвара Грачева,Марта Костюк,Виктория Азаренко,
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