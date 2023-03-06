Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
25 минут назад

Кафельников: теннисные турниры в США не обеднеют от отсутствия Джоковича

ТАСС

Турниры серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американских Индиан-Уэллсе и Майами не перестанут быть интересными из-за снятия с соревнований первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

Кафельников: турниры в США не обеднеют от отсутствия Джоковича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Джокович снялся с турниров Индиан-Уэллсе и Майами, так как правительство США отказало ему в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации. В прошлом году сербский теннисист также пропустил турниры в США и Канаде.

"Не знаю всех нюансов принятого решения, но я не считаю, что турниры в Индиан-Уэллс и Майами обеднеют от отсутствия Джоковича. Да, он первая ракетка мира и является фаворитом любых соревнований, но теннис все равно продолжается. В Америке выступят другие звезды, будет на кого посмотреть", - сказал Кафельников.

Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования в Индиан-Уэллсе пройдут с 8 по 19 марта, турнир в Майами состоится с 22 марта по 2 апреля, призовой фонд обоих мероприятий составит более $8,8 млн. Действующим победителями турниров являются американец Тэйлор Фриц (Индиан-Уэллс) и испанец Карлос Алькарас (Майами). Джокович пять раз побеждал в Индиан-Уэллсе и шесть раз в Майами.

Теннис,Евгений Кафельников,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий