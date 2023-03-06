Кафельников: турниры в США не обеднеют от отсутствия Джоковича

Турниры серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американских Индиан-Уэллсе и Майами не перестанут быть интересными из-за снятия с соревнований первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Джокович снялся с турниров Индиан-Уэллсе и Майами, так как правительство США отказало ему в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации. В прошлом году сербский теннисист также пропустил турниры в США и Канаде.

"Не знаю всех нюансов принятого решения, но я не считаю, что турниры в Индиан-Уэллс и Майами обеднеют от отсутствия Джоковича. Да, он первая ракетка мира и является фаворитом любых соревнований, но теннис все равно продолжается. В Америке выступят другие звезды, будет на кого посмотреть", - сказал Кафельников.