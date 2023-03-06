Кафельников прокомментировал отказ Костюк пожать руку Грачевой

Теннисист Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира, прокомментировал отказ украинки Марты Костюк пожать руку россиянке Варваре Грачевой в финале WTA. Он отметил, что спортсменам следует придерживаться спортивного этикета. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Костюк. После матча она отказалась пожать руку россиянке. Кроме того, не посчитала нужным сделать традиционное совместное фото.

Кафельников пояснил, что смотрел финал соревнований и видел, как закончился матч.

По его словам, Варвара не сделала попытку пожать руку украинской спортсменке и молча направилась к своей скамейке.

По мнению известного теннисиста, россиянке необходимо было отбросить эмоции и попытаться «держать этикет спорта».