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1 час назад

Кафельников прокомментировал отказ Костюк пожать руку Грачевой

Илья Родин

Теннисист Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира, прокомментировал отказ украинки Марты Костюк пожать руку россиянке Варваре Грачевой в финале WTA. Он отметил, что спортсменам следует придерживаться спортивного этикета. Об этом пишет «Чемпионат».

Кафельников прокомментировал отказ Костюк пожать руку Грачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Костюк. После матча она отказалась пожать руку россиянке. Кроме того, не посчитала нужным сделать традиционное совместное фото.

Кафельников пояснил, что смотрел финал соревнований и видел, как закончился матч.

По его словам, Варвара не сделала попытку пожать руку украинской спортсменке и молча направилась к своей скамейке.

По мнению известного теннисиста, россиянке необходимо было отбросить эмоции и попытаться «держать этикет спорта».

Напомним, что ранее инцидент прокомментировал тренер Пол Макнами. Он назвал «низким» поведение украинской спортсменки. По его мнению, игрокам нужно уважать сложившиеся в теннисе традиции.

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