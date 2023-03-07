Популярная теннисистка появилась на публике в прозрачном платье-сетке

Американская теннисистка Винус Уильямс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует издание FootWearNews.

Фото: WireImage WireImage

Известно, что популярная спортсменка посетила показ бренда Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, проходящей с 27 февраля по 7 марта. Знаменитость вышла в свет в прозрачном платье-сетке черного цвета в сочетании с белым ассиметричным пальто. В руках она держала сумку, а в качестве обуви выбрала замшевые коричневые сапоги.

На размещенных кадрах видно, что волосы Уильмс распустили, на лицо нанесли нюдовый макияж, а на губы — красную помаду. Что касается аксессуаров, знаменитость предпочла серьги-дорожки, а от колье и колец отказалась.