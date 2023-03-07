Касаткина может встретиться с Рыбакиной в 4-м круге Индиан-Уэллса

Самсонова сыграет с победительницей пары Бернарда Пера — Лючия Бронцетти. Касаткина встретится с победительницей пары Татьяна Мария — Ясмине Паолини. Кудерметова сыграет с победительницей пары Энн Ли — Анна Блинкова (Россия). Потапова сыграет с победительницей пары Сиюй Ван — квалифаер первого круга (имя соперника будет известно позже). Александрова встретится с победительницей пары Синьюй Ван — Элисе Мертенс.