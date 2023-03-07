Касаткина может встретиться с Рыбакиной в 4-м круге Индиан-Уэллса

Появились турнирные сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) среди женщин. Россия будет представлена девятью теннисистками.
Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова являются сеянными и начнут борьбу со второго круга.
Самсонова сыграет с победительницей пары Бернарда Пера — Лючия Бронцетти. Касаткина встретится с победительницей пары Татьяна Мария — Ясмине Паолини. Кудерметова сыграет с победительницей пары Энн Ли — Анна Блинкова (Россия). Потапова сыграет с победительницей пары Сиюй Ван — квалифаер первого круга (имя соперника будет известно позже). Александрова встретится с победительницей пары Синьюй Ван — Элисе Мертенс.
В первом круге Анна Калинская сыграет с Алисией Паркс, а Евгения Родина встретится с Ализе Корне.
Примечательно, что Дарья Касаткина в четвёртом круге турнира может встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует завтра, 8 марта. Финал турнира намечен на 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.