Глава Международной федерации тенниса прокомментировал допуск россиян

Международная федерация тенниса (ITF) продолжит придерживаться политики допуска к соревнованиям теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, поскольку она является сбалансированной. Такое мнение во вторник высказал президент ITF Дэвид Хаггерти, который находится с визитом в Японии.

"Нынешняя политика является сбалансированной", - приводит комментарий Хаггерти агентство Киодо.

Говоря о ситуации вокруг спортсменов из России и Белоруссии, Хаггерти отметил необходимость придерживаться концепции, что спорт и политика должны быть разделены.