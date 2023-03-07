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1 час назад

Глава Международной федерации тенниса назвал сбалансированной политику допуска россиян

ТАСС

Международная федерация тенниса (ITF) продолжит придерживаться политики допуска к соревнованиям теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, поскольку она является сбалансированной. Такое мнение во вторник высказал президент ITF Дэвид Хаггерти, который находится с визитом в Японии.

Глава Международной федерации тенниса прокомментировал допуск россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нынешняя политика является сбалансированной", - приводит комментарий Хаггерти агентство Киодо.

Говоря о ситуации вокруг спортсменов из России и Белоруссии, Хаггерти отметил необходимость придерживаться концепции, что спорт и политика должны быть разделены.

Международная федерация тенниса 1 марта прошлого года приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в обеих странах в связи с проведением специальной военной операции на Украине. При этом Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.

Теннис,
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