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1 час назад

Тарпищев рассказал, как играл в теннис в Владимиром Набоковым

ТАСС

ТАСС Андрей Карташов/. Восьмикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе Владимир Набоков обладал неплохой техникой в теннисе. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев рассказал, как играл в теннис в Владимиром Набоковым
Фото: ТАССТАСС

"Я играл с его сыном, а с ним самим я только несколько ударов сделал на Уимблдоне, он уже возрастной был, - вспомнил Тарпищев. - Но по паре ударов была видна техника, как ракетку держит. В свое время он подрабатывал на теннисе, когда не было денег".

На вопрос, кого еще из деятелей культыры можете вспомнить на корте, Тарпищев ответил: "Никита Михалков (кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России - прим. ТАСС) был президентом Федерации тенниса России, когда был Советский Союз".

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