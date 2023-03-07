Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
55 минут назад

Костюк заявила, что предупреждала WTA о планах не пожимать руку Грачевой

Елена Прошина

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что предупреждала представителей WTA о своем намерении не пожимать руку россиянке Варваре Грачевой и не проводить с ней фотосессию. Ее слова приводит «Чемпионат».

Костюк об отказе от рукопожатий с россиянкой: WTA были в курсе
Фото: Соцсети WTAСоцсети WTA

Костюк подчеркнула, что продумала свое поведение заранее.

«Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом», — добавила она.

Украинка указала, что ей предлагали сделать совместное фото с Грачевой перед игрой, где между ними было бы люди, но даже от такого варианта она отказалась. Свое решение она объяснила нежеланием, чтобы эти снимки «выставляли или использовали как-то». По словам Костюк, WTA отнеслись к этому с пониманием и никаких вопросов не задавали.

Напомним, что встреча Грачевой с украинкой завершилась со счетом 6:3 и 7:5 в пользу Костюк.

Теннис,Варвара Грачева,Марта Костюк,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий