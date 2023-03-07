Костюк об отказе от рукопожатий с россиянкой: WTA были в курсе

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что предупреждала представителей WTA о своем намерении не пожимать руку россиянке Варваре Грачевой и не проводить с ней фотосессию. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом», — добавила она.

Украинка указала, что ей предлагали сделать совместное фото с Грачевой перед игрой, где между ними было бы люди, но даже от такого варианта она отказалась. Свое решение она объяснила нежеланием, чтобы эти снимки «выставляли или использовали как-то». По словам Костюк, WTA отнеслись к этому с пониманием и никаких вопросов не задавали.