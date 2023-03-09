Теннисиста Медведева вынудили снова высказаться о ситуации на Украине

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев был вынужден снова ответить на вопрос о происходящем на Украине.
"Я уже говорил об этом так много раз, что сейчас не смогу сказать ничего нового. Я за мир", - передает слова Медведева Sky Sports.
В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев поднялся на шестое место (3775 очков), обойдя Андрея Рублева (3660 очков). Таким образом, отставание россиянина от американца Тейлора Фритца, идущего пятым, составляет всего 20 очков.
Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович (7160 очков). Он в январе 2023 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6780 очков). Он не принимал участие в Australian Open. Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (5805 очков). Медведев стал победителем в последних трех финалах, в которых принимал участие - в Дубае, Дохе и Роттердаме.
Следующим турниром для россиянина станут соревнования в Индиан-Уэллсе. 10 марта он сыграет с представителем США Брэндоном Накашимой.
Ранее Андрей Чесноков назвал Медведева потенциальным номером один рейтинга ATP.